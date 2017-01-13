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  • 13.01, 11:53

Самолет коснулся хвостом взлетной полосы при вылете из Внуково

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Самолет коснулся хвостом взлетной полосы при вылете из Внуково

Самолет коснулся хвостом взлетной полосы при вылете из Внуково

Пассажирский Boeing при вылете из аэропорта Внуково коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, инцидент произошел накануне. Boeing 737 выполнял рейс в Стамбул. При взлете, оторвавшись от земли, борт вновь коснулся ВПП хвостовой частью, но затем смог набрать высоту и подняться в небо.

После произошедшего экипаж не стал продолжать полет и во избежание неполадок запросил возвращение в аэропорт вылета.

Из сообщения источника: «Самолет вернулся и благополучно сел во Внуково. Техники неполадок не выявили, обнаружив лишь след от касания с полосой».

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