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  • 13.01, 16:27

Шувалов призвал готовиться к скорой отмене санкций

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Шувалов призвал готовиться к скорой отмене санкций

Шувалов призвал готовиться к скорой отмене санкций

Правительство и бизнес должны исходить из того, что санкции и встречные ограничения могут быть отменены уже в 2018 году, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на Гайдаровском форуме.

Первый зампред правительства не исключает, что с учетом прихода к власти новой администрации США политические условия сложатся таким образом, что продлевать контрсанкции после 31 декабря не придется.

Игорь Шувалов: «Как будет развиваться политическая повестка? Придет новая администрация США, как это будет развиваться в их диалоге США — Евросоюз, как они будут говорить с нами. Вы знаете позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу настолько, насколько готовы наши партнеры. Но я в своей работе должен думать об этом периоде — до 31 декабря 2017 года, и все игроки на рынке должны к этому также готовиться. Произойдет продление, не произойдет — это политическая повестка».

Шувалов пояснил, что продление контрсанкций на полтора года — до конца 2017-го — преследовало цель создания определенности для бизнеса, однако привыкать к искусственным ограничениям нельзя.

Игорь Шувалов: «То, что появился определенный период времени, когда при недостатке продуктов от традиционных поставщиков, наши поставщики смогли занять свою нишу при слабом рубле при этих административных ограничениях, смогли подняться, поднялись и дошли до полки, в это время, наверное, нужно открывать рынок, чтобы приходили иностранные поставщики».

РФ ввела эмбарго на импорт продовольствия из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады 7 августа 2014 года. Под запрет попали мясо и мясопродукты, рыба, рыбопродукты, молоко и молочные продукты, овощи и фрукты. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина. В июне 2016 года срок действия санкций был продлен до конца 2017-го.

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