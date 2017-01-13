Врачи Мариинской больницы опровергли обвинения в равнодушии к раненому

Петербургские следователи изучают резонансное видео из Мариинской больницы, куда друзья привезли раненного ножом мужчину, решив не дожидаться скорой. Судя по кадрам, медики не спешили оказывать помощь и даже не подходили к раненому. Впрочем, врачи говорят, что у них есть свое видео, которое опровергнет все обвинения. Сейчас обе записи изучают правоохранители.дождаться специалиста из другого отделения. Посетители кричат, грубят и угрожают. Один из медиков пытается отобрать телефон, чтобы прекратить съемку, а затем закрывает дверь в приемное отделение. Пострадавший тем временем начинает терять сознание.
Затем — и это стало для посетителей больницы полной неожиданностью — сотрудники приемного покоя вызвали в клинику неотложку.
Обстоятельства этой неоднозначной истории сейчас пытаются выяснить и чиновники Минздрава, и сотрудники прокуратуры. Жалобы в ведомства уже направили родственники раненого. В самом медучреждении уверяют: помощь была оказана своевременно.
Олег Емельянов, главврач Мариинской городской больницы: «По времени на это ушло три минуты. У нас есть своя видеорегистрация, которую мы просмотрели. Она проясняет все моменты, которые там были. По времени задержки не было. Через три минуты поместили на каталку, через пять минут он был в операционной, через 20 минут началась операция».
Разъяренных друзей раненого из больницы удалось вывести только полицейским. Они рассказали стражам порядка, что ножевое ранение получено в уличной драке. Сейчас идет следствие, и, что называется, «засветиться» в этой истории они не хотят. Агрессивное по отношению к врачам поведение они объясняют переполнявшими их на тот момент эмоциями.
Медики в свою очередь тоже написали на посетителей заявление в полицию — за нарушение общественного порядка.
Известно, что сейчас раненый находится в реанимации, у него проникающее ранение в живот, повреждена почка. Медики уверяют: состояние тяжелое, но нужно подождать, и мужчина пойдет на поправку.
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