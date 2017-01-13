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  • 13.01, 16:27
Врачи Мариинской больницы опровергли обвинения в равнодушии к раненому. больницы, медицина, Санкт-Петербург, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Врачи Мариинской больницы опровергли обвинения в равнодушии к раненому

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Врачи Мариинской больницы опровергли обвинения в равнодушии к раненому

Врачи Мариинской больницы опровергли обвинения в равнодушии к раненому

Врачи Мариинской больницы опровергли обвинения в равнодушии к раненому

    Петербургские следователи изучают резонансное видео из Мариинской больницы, куда друзья привезли раненного ножом мужчину, решив не дожидаться скорой. Судя по кадрам, медики не спешили оказывать помощь и даже не подходили к раненому. Впрочем, врачи говорят, что у них есть свое видео, которое опровергнет все обвинения. Сейчас обе записи изучают правоохранители.

    Авторы съемки не отрицают: разговаривали с фельдшером, не выбирая выражений. Но в той ситуации сдержать эмоции, утверждают они, было просто невозможно. На видео врач, не обращая внимания на стоны лежащего на полу пациента, невозмутимо предлагает дождаться специалиста из другого отделения. Посетители кричат, грубят и угрожают. Один из медиков пытается отобрать телефон, чтобы прекратить съемку, а затем закрывает дверь в приемное отделение. Пострадавший тем временем начинает терять сознание.

    Затем — и это стало для посетителей больницы полной неожиданностью — сотрудники приемного покоя вызвали в клинику неотложку.

    Обстоятельства этой неоднозначной истории сейчас пытаются выяснить и чиновники Минздрава, и сотрудники прокуратуры. Жалобы в ведомства уже направили родственники раненого. В самом медучреждении уверяют: помощь была оказана своевременно.

    Олег Емельянов, главврач Мариинской городской больницы: «По времени на это ушло три минуты. У нас есть своя видеорегистрация, которую мы просмотрели. Она проясняет все моменты, которые там были. По времени задержки не было. Через три минуты поместили на каталку, через пять минут он был в операционной, через 20 минут началась операция».

    Разъяренных друзей раненого из больницы удалось вывести только полицейским. Они рассказали стражам порядка, что ножевое ранение получено в уличной драке. Сейчас идет следствие, и, что называется, «засветиться» в этой истории они не хотят. Агрессивное по отношению к врачам поведение они объясняют переполнявшими их на тот момент эмоциями.

    Медики в свою очередь тоже написали на посетителей заявление в полицию — за нарушение общественного порядка.

    Известно, что сейчас раненый находится в реанимации, у него проникающее ранение в живот, повреждена почка. Медики уверяют: состояние тяжелое, но нужно подождать, и мужчина пойдет на поправку.

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