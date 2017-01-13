В Петербурге врач заставил ждать раненного ножом пациента

Пользователи соцсетей обсуждают видео, на котором врач петербургской больницы заставляет ждать истекающего кровью пациента.сообщил, что инцидент произошел 10 января в Мариинской больнице, куда автор записи привез друга с ножевым ранением. По его словам, на просьбу оказать помощь некий врач отказался ее предоставить со словами «ой, ждите».
Наби Дадашев: «Далее врач никого не звал, а стоял, беседовал и спокойно смотрел, как человек истекает кровью. Остальные врачи проходили мимо, как будто ничего не видят».
Запись Дадашева получила широкий резонанс в Интернете.
Вместе с тем многие встали на сторону медиков, которые просили агрессивных друзей пострадавшего успокоиться.
Ранее разгорелся скандал вокруг уфимской больницы, в которой пенсионерка вынуждена была добираться до рентгена ползком по лестнице.
Комментарии