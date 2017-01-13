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  • 13.01, 04:19
В Петербурге врач заставил ждать раненного ножом пациента. Санкт-Петербург, больницы, медицина, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге врач заставил ждать раненного ножом пациента

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В Петербурге врач заставил ждать раненного ножом пациента

В Петербурге врач заставил ждать раненного ножом пациента

В Петербурге врач заставил ждать раненного ножом пациента

    Пользователи соцсетей обсуждают видео, на котором врач петербургской больницы заставляет ждать истекающего кровью пациента.

    Разместивший видео мужчина сообщил, что инцидент произошел 10 января в Мариинской больнице, куда автор записи привез друга с ножевым ранением. По его словам, на просьбу оказать помощь некий врач отказался ее предоставить со словами «ой, ждите».

    Наби Дадашев: «Далее врач никого не звал, а стоял, беседовал и спокойно смотрел, как человек истекает кровью. Остальные врачи проходили мимо, как будто ничего не видят».

    Запись Дадашева получила широкий резонанс в Интернете.



    Вместе с тем многие встали на сторону медиков, которые просили агрессивных друзей пострадавшего успокоиться.


    Ранее разгорелся скандал вокруг уфимской больницы, в которой пенсионерка вынуждена была добираться до рентгена ползком по лестнице.

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