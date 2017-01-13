Сенаторы разрешили Мэттису выдвигаться на пост главы Пентагона

Сенаторы проголосовали за то, чтобы предоставить отставному генералу Мэттису разрешение выдвигаться на пост гражданского министра обороны в обход существующих правил. По законам США, лица, уволившиеся с военной службы менее 7 лет назад, не могут занимать этот пост.считает Россию главной угрозой для США.
Джеймс Мэттис: «Современный миропорядок находится сейчас под самой большой угрозой со времен Второй мировой, а причина в этом — русские, террористы и Китай и его действия в Южно-Китайском море. История — лучший учитель. Со времен ялтинской конференции у нас большой список попыток позитивно взаимодействовать с Россией. Из них довольно мало успешны.
Думаю, сейчас самое важное — понять реальность того, с чем мы имеем дело, — с тем, что Путин пытается разрушить НАТО. И нам нужно принять меры — экономические, дипломатические и военные -для защиты».
Мэттис отметил, что американцам следует укреплять НАТО, высказался за постоянное присутствие войск альянса в Прибалтике и за помощь Украине, правда, какую именно, не уточнил. Мэттис также говорил о том, что союзникам США необходимо усиливать свою противоракетную оборону и особо подчеркнул, что нужно не допустить военного доминирования России в Арктике.
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