Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.01, 07:21
Сенаторы разрешили Мэттису выдвигаться на пост главы Пентагона. Пентагон, США, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сенаторы разрешили Мэттису выдвигаться на пост главы Пентагона

1 комментарий

Сенаторы разрешили Мэттису выдвигаться на пост главы Пентагона

Сенаторы разрешили Мэттису выдвигаться на пост главы Пентагона

    Сенаторы проголосовали за то, чтобы предоставить отставному генералу Мэттису разрешение выдвигаться на пост гражданского министра обороны в обход существующих правил. По законам США, лица, уволившиеся с военной службы менее 7 лет назад, не могут занимать этот пост.

    На слушаниях в сенате Мэттис заявил, что считает Россию главной угрозой для США.

    Джеймс Мэттис: «Современный миропорядок находится сейчас под самой большой угрозой со времен Второй мировой, а причина в этом — русские, террористы и Китай и его действия в Южно-Китайском море. История — лучший учитель. Со времен ялтинской конференции у нас большой список попыток позитивно взаимодействовать с Россией. Из них довольно мало успешны.

    Думаю, сейчас самое важное — понять реальность того, с чем мы имеем дело, — с тем, что Путин пытается разрушить НАТО. И нам нужно принять меры — экономические, дипломатические и военные -для защиты».

    Мэттис отметил, что американцам следует укреплять НАТО, высказался за постоянное присутствие войск альянса в Прибалтике и за помощь Украине, правда, какую именно, не уточнил. Мэттис также говорил о том, что союзникам США необходимо усиливать свою противоракетную оборону и особо подчеркнул, что нужно не допустить военного доминирования России в Арктике.

    Новости по теме

    Выборы президента в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru