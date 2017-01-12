Кандидат Трампа на пост главы Пентагона назвал Россию главной угрозой США

Россия является главной угрозой национальным интересам Соединенных Штатов. Об этом заявил кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис в ходе слушаний в Сенате, необходимых для его утверждения в должности.
Генерал призвал не допустить доминирования России в Арктике, а также заявил о необходимости инвестировать в наступательные возможности в космосе. Кроме этого, США, по его мнению, должны как можно скорее отказаться от российских ракетных двигателей.
Джеймс Мэттис: «Если меня утвердят, я буду соблюдать закон и работать в сотрудничестве с Конгрессом над тем, чтобы не превысить крайние сроки (отказа от российских двигателей) или даже сократить их».
Ранее он заявил, что Россия является серьезным поводом для беспокойства из-за своей деятельности сразу «на нескольких фронтах». Генерал обвинил Россию в попытках подорвать НАТО и высказался за укрепление альянса. По его мнению, США должны противостоять России, если ее действия противоречат американским интересам. Мэттис отметил, что Россия решила стать стратегическим конкурентом Соединенных Штатов, но это не закрывает путь к возможному взаимодействию.
В начале декабря прошлого года избранный президент США Дональд Трамп официально объявил о выдвижении генерала Джеймса Мэттиса на пост министра обороны страны. Трамп назвал Мэттиса «одним из наиболее эффективных генералов в США за многие десятилетия».
Комментарии