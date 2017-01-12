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  • 12.01, 22:16

Москва и Анкара подписали меморандум об обеспечении безопасности полетов в Сирии

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Москва и Анкара подписали меморандум об обеспечении безопасности полетов в Сирии

Москва и Анкара подписали меморандум об обеспечении безопасности полетов в Сирии

Российские и турецкие военные подписали меморандум о предотвращении авиационных инцидентов в небе над Сирией. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как сообщает «Интерфакс», документ был подписан в четверг в Москве. Он «определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов».

Также соглашение регламентирует порядок действий сторон по предотвращению инцидентов с участием самолетов и беспилотников в сирийском небе.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал подписание документа очень серьезным достижением.

Франц Клинцевич: «Это серьезный прорыв. Это очень важный поворотный момент для решения очень многих вопросов в урегулировании конфликта в Сирии».

Он напомнил, что Турция не просто имеет с Сирией общую границу, но и является одной из стран НАТО с мощными и подготовленными вооруженными силами.

С 30 декабря в Сирии действует режим прекращения огня, гарантами которого выступили Россия и Турция. К соглашению, которое готовили два месяца, присоединились несколько вооруженных группировок. В их составе примерно 60 тысяч человек.

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