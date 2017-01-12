Москва и Анкара подписали меморандум об обеспечении безопасности полетов в Сирии

Российские и турецкие военные подписали меморандум о предотвращении авиационных инцидентов в небе над Сирией. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.Интерфакс», документ был подписан в четверг в Москве. Он «определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов».
Также соглашение регламентирует порядок действий сторон по предотвращению инцидентов с участием самолетов и беспилотников в сирийском небе.
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал подписание документа очень серьезным достижением.
Франц Клинцевич: «Это серьезный прорыв. Это очень важный поворотный момент для решения очень многих вопросов в урегулировании конфликта в Сирии».
Он напомнил, что Турция не просто имеет с Сирией общую границу, но и является одной из стран НАТО с мощными и подготовленными вооруженными силами.
действует режим прекращения огня, гарантами которого выступили Россия и Турция. К соглашению, которое готовили два месяца, присоединились несколько вооруженных группировок. В их составе примерно 60 тысяч человек.
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