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  • 12.01, 19:14

Саакашвили назвал «очередным барыгой» нового одесского губернатора

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Саакашвили назвал «очередным барыгой» нового одесского губернатора

Саакашвили назвал «очередным барыгой» нового одесского губернатора

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили раскритиковал украинского президента Петра Порошенко, назначившего нового одесского губернатора.

На своей странице в Facebook Саакашвили заявил, что Порошенко нагло врал, критикуя его работу в Одессе.

Михаил Саакашвили: «Власть барыг, которая перешла на банальную торговлю должностями якобы через „конкурсы“, представила очередного барыгу на должность главы областной администрации».

Президент Порошенко нахабно брехав, коли говорив сьогодні про мою роботу в Одесі.
Влада бариг, яка перейшла на банальну …

Опубликовано Mikheil Saakashvili 12 января 2017 г.


Также Саакашвили заявил, что администрация президента позаботилась о том, чтобы ни один канал не предоставил ему эфир для ответа. Более того, Порошенко не позволил стороннику Саакашвили Тарасу Бойко возразить главе государства из зала.

Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко назначил нового губернатора Одесской области. Им стал Максим Степанов, который ранее занимал различные посты в госструктурах и коммерческих компаниях.

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