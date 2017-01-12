Порошенко назначил нового губернатора Одесской области вместо Саакашвили

Президент Украины официально представил нового главу Одесской области Максима Степанова.
Пётр Порошенко: «Это правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя облгосадминистрации. Это человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек настроен четко выполнять свои обязательства».
На церемонии представления губернатора Порошенко также поблагодарил Степанова за работу на предыдущем месте — «Полиграфическом комбинате „Украина“ по изготовлению ценных бумаг», передает ТАСС. Это предприятие, в частности, занималось запуском новых биометрических паспортов и ID-карточек.
Напомним, Михаил Саакашвили 7 ноября минувшего года заявил, что подал в отставку с поста губернатора Одесской области. Он объяснил свое решение тем, что не может бороться с коррупцией, поскольку к ней причастно высшее руководство страны.
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