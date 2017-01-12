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  • 12.01, 16:12

Порошенко назначил нового губернатора Одесской области вместо Саакашвили

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Порошенко назначил нового губернатора Одесской области вместо Саакашвили

Порошенко назначил нового губернатора Одесской области вместо Саакашвили

Порошенко назначил нового губернатора Одесской области вместо Саакашвили
  • Фото: dumskaya.net

    • Президент Украины официально представил нового главу Одесской области Максима Степанова.

    Предшественником Степанова на должности губернатора был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Выборами главы Одесской области занималась конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы. По итогам конкурса победа досталась Степанову, который ранее занимал различные посты в госструктурах и коммерческих компаниях.

    Пётр Порошенко: «Это правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя облгосадминистрации. Это человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек настроен четко выполнять свои обязательства».

    На церемонии представления губернатора Порошенко также поблагодарил Степанова за работу на предыдущем месте — «Полиграфическом комбинате „Украина“ по изготовлению ценных бумаг», передает ТАСС. Это предприятие, в частности, занималось запуском новых биометрических паспортов и ID-карточек.

    Напомним, Михаил Саакашвили 7 ноября минувшего года заявил, что подал в отставку с поста губернатора Одесской области. Он объяснил свое решение тем, что не может бороться с коррупцией, поскольку к ней причастно высшее руководство страны.

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