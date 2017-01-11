Керри признался в использовании ИГИЛ в Сирии

Администрация Барака Обамы намеревалась использовать террористов ИГИЛ (группировка запрещена в России) для давления на президента Сирии Башара Асада. Об этом сегодня пишет The Washington Times со ссылкой на попавшую в Сеть аудиозапись разговора американского госсекретаря Джона Керри с лидерами сирийской оппозиции.
Джон Керри: «Причина, по которой Россия пришла в Сирию, — усиление ИГИЛ. Исламисты угрожали Дамаску. Мы наблюдали за тем, как ИГИЛ набирает силу. И мы ждали, что это напугает Асада и тогда он начнет переговоры с нами. А вместо этого он позвал на помощь Путина».
На днях с критикой внешней политики Обамы выступил директор ЦРУ Джон Бреннан. Он признал, что свержение неугодных режимов на Большом Ближнем Востоке было ошибкой, а «арабская весна» привела к дестабилизации в регионе.
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