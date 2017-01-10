Директор ЦРУ: вывод войск из Ирака способствовал расцвету ИГИЛ

Директор ЦРУ Джон Бреннан признал, что администрация президента США Барака Обамы просчиталась, делая ставку на демократию западного образца в ходе «арабской весны».CNN.
При этом Бреннан усомнился в том, что Штаты поступили бы аналогично, зная, к какому взрывному усиления террористической организации «Исламское государство» приведет этот шаг. Впрочем, глава ЦРУ предположил, что в случае, если бы американские войска остались в Ираке, это могли бы использовать экстремисты для призыва своих сторонников.
Также глава ЦРУ высказал мнение, что вторжение войск США в эту ближневосточную страну в 2003 году стало причиной распространения кровопролития и жестокости в данном регионе.
Бреннан также сконцентрировался на других ошибках во внешней политике США, говоря о волне акций протеста, прокатившейся по арабскому миру в 2011 году и повлекшей за собой перевороты в Тунисе, Йемене, Египте, а также гражданские войны в Ливии и Сирии и беспорядки в Ираке, Алжире, Марокко, Омане и других странах.
Джон Бреннан, директор ЦРУ: «Я считаю, что в Вашингтоне, в том числе среди ряда представителей администрации, имелись нереалистические ожидания, что „арабская весна“ выжмет авторитарные режимы, а демократия расцветет, только потому, что народы желают этого. Но оказалось, что на самом деле там хотят свободы для себя, своего племени или группы. Концепция западной демократии по-настоящему не привилась там у многих народов и во многих культурах».
Напомним, Бреннан покидает свой пост 20 января вместе с администрацией действующего президента США Обамы.
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