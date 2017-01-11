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  • 11.01, 21:59
Ангарский маньяк может стать самым кровавым убийцей в истории России. жестокость, маньяки, расследование, Сибирь, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ангарский маньяк может стать самым кровавым убийцей в истории России

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Ангарский маньяк может стать самым кровавым убийцей в истории России

Ангарский маньяк может стать самым кровавым убийцей в истории России

Ангарский маньяк может стать самым кровавым убийцей в истории России

    В Ангарске обсуждают историю, некогда гремевшую на всю страну и, как казалось, уже закрытую. Два года назад бывшего милиционера Михаила Попкова приговорили к пожизненному заключению за убийство 22 женщин. Теперь стали известны новые цифры — Попков признался еще в 59 эпизодах. Если все они подтвердятся, Попков станет самым кровавым маньяком в новейшей истории России.

    Он работал в милиции и иногда использовал служебный автомобиль, чтобы приманивать своих жертв. Почти 20 лет — начиная с 1994 года — он убивал молодых женщин Ангарска. Когда его судили в первый раз, за ним числились 22 убийства. Получив пожизненный срок, Михаил Попков признался, что убил в несколько раз больше.

    Двадцать лет маньяк действовал по одной схеме: в людных местах подбирал девушек, увозил в лес и там убивал. В один момент Михаил Попков совершил ошибку: не добил свою жертву, девушка пришла в себя и дала показания. Она рассказала, что убийца был на милицейской машине, она вроде даже опознала его. Дело было в 1998 году, и лишь через много лет она увидела маньяка за решеткой в суде. А тогда убийца ушел от подозрений. То ли сработало фальшивое алиби, то ли следствие не хотело верить, что маньяк среди своих.

    Поймали преступника только в 2012 году. Он уже много лет не убивал, уволился из милиции и работал охранником. Его вычислили по ДНК-экспертизе. Этого преступник не мог учесть. Когда он убивал, таких экспертиз еще не было. В начале он сознался в совершении всего трех убийств, а сейчас может вспоминать все новые и новые эпизоды, чтобы оттянуть отправку в колонию особого режима для пожизненно осужденных.

    Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Морозова.

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