Ангарский маньяк может стать самым кровавым убийцей в истории России

В Ангарске обсуждают историю, некогда гремевшую на всю страну и, как казалось, уже закрытую. Два года назад бывшего милиционера Михаила Попкова приговорили к пожизненному заключению за убийство 22 женщин. Теперь стали известны новые цифры — Попков признался еще в 59 эпизодах. Если все они подтвердятся, Попков станет самым кровавым маньяком в новейшей истории России.
Двадцать лет маньяк действовал по одной схеме: в людных местах подбирал девушек, увозил в лес и там убивал. В один момент Михаил Попков совершил ошибку: не добил свою жертву, девушка пришла в себя и дала показания. Она рассказала, что убийца был на милицейской машине, она вроде даже опознала его. Дело было в 1998 году, и лишь через много лет она увидела маньяка за решеткой в суде. А тогда убийца ушел от подозрений. То ли сработало фальшивое алиби, то ли следствие не хотело верить, что маньяк среди своих.
Поймали преступника только в 2012 году. Он уже много лет не убивал, уволился из милиции и работал охранником. Его вычислили по ДНК-экспертизе. Этого преступник не мог учесть. Когда он убивал, таких экспертиз еще не было. В начале он сознался в совершении всего трех убийств, а сейчас может вспоминать все новые и новые эпизоды, чтобы оттянуть отправку в колонию особого режима для пожизненно осужденных.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Морозова.
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