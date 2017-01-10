Убивший 22 женщины ангарский маньяк признался еще в 47 расправах

Находясь в СИЗО, когда дело об убийстве 22 женщин уже рассматривалось в суде, Михаил Попков написал еще более 20 явок с повинной. Также он сообщил своим сокамерникам, что у него жертв почти столько же, как у Чикатило.Интерфакс».
Сейчас Попкову предъявлено обвинение еще в 47 убийствах. По всем преступлениям он написал явки с повинной. Сотрудникам следствия пришлось вскрывать могилы, эксгумировать трупы, назначать судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы, сообщает иркутская газета «Восточно-Сибирская правда».
По данным следствия, убийства начались еще в 1994 году: в вечернее и ночное время в общественных местах Ангарска начали пропадать женщины 17–38 лет. Их обезображенные тела со следами сексуального насилия обнаруживали в лесу, на кладбищах, у обочин дорог по всей области. Выйти на Попкова удалось, когда рядом с несколькими телами нашли следы от «Нивы». Оперативникам пришлось проверить всех владельцев этой марки машин.
Задержали маньяка летом 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем. А в январе 2015 года Иркутский облсуд признал 50-летнего Михаила Попкова виновным в убийстве 22 женщин. Он отбывает пожизненное заключение.
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