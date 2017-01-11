Юристы: переход Исаакия в лоно РПЦ не нарушает закон

Петербургские юристы комментируют новость о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.этот шаг властей не противоречит законодательству о памятниках всемирного наследия. Однако процедура передачи Исаакиевского собора может занять несколько лет. Ведь город должен включить заявку РПЦ в план передачи религиозных объектов. А исполнение этого плана требует значительного времени.
Кроме того, с точки зрения градостроительного законодательства и охраны объектов культурного наследия для собора ничего измениться не должно.
Андрей Кулаков, юрист, специалист по недвижимости и инвестициям: «У собора на данный момент статус объекта культурного наследия. Кроме того, он входит в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Данное обстоятельство в принципе не препятствует передаче храма религиозной организации по существующему федеральному закону. С другой стороны, я допускаю, что градозащитное сообщество может обратиться с заявлениями в суд. Это в том случае, если они видят, что последствия передачи будут таковы, что будут препятствовать доступу к экспонатам».
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