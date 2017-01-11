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  • 11.01, 18:58
Юристы: переход Исаакия в лоно РПЦ не нарушает закон. РПЦ, Санкт-Петербург, выставки и музеи, законодательство, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Юристы: переход Исаакия в лоно РПЦ не нарушает закон

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Юристы: переход Исаакия в лоно РПЦ не нарушает закон

Юристы: переход Исаакия в лоно РПЦ не нарушает закон

Юристы: переход Исаакия в лоно РПЦ не нарушает закон

    Петербургские юристы комментируют новость о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

    Насколько законно решение администрации Петербурга передать в ведение РПЦ действующий музей «Исаакиевский собор», объясняют юристы. По их словам, этот шаг властей не противоречит законодательству о памятниках всемирного наследия. Однако процедура передачи Исаакиевского собора может занять несколько лет. Ведь город должен включить заявку РПЦ в план передачи религиозных объектов. А исполнение этого плана требует значительного времени.

    Кроме того, с точки зрения градостроительного законодательства и охраны объектов культурного наследия для собора ничего измениться не должно.

    Андрей Кулаков, юрист, специалист по недвижимости и инвестициям: «У собора на данный момент статус объекта культурного наследия. Кроме того, он входит в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Данное обстоятельство в принципе не препятствует передаче храма религиозной организации по существующему федеральному закону. С другой стороны, я допускаю, что градозащитное сообщество может обратиться с заявлениями в суд. Это в том случае, если они видят, что последствия передачи будут таковы, что будут препятствовать доступу к экспонатам».

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