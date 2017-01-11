Исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула ищут в метро

Станцию метро «Багджылар» в Стамбуле закрыли после появления информации о том, что на ней может находиться человек, устроивший нападение на стамбульский клуб «Рейна» в новогоднюю ночь.Интерфакс» со ссылкой на турецкое телевидение, один из пассажиров узнал в прохожем напавшего на клуб. К станции метро и прилегающим районам направляются усиленные отряды полиции и спецназа.
Ранее сообщалось, что полиция установила личность террориста, от рук которого в новогоднюю ночь погибли 39 человек, в том числе гражданка РФ. По данным Daily Sabah, нападавший оказался выходцем из Узбекистана Абдулгадиром Машариповым, также известным как Абу Мухаммед Хорасан.
взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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