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  • 11.01, 18:57

Исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула ищут в метро

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Исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула ищут в метро

Исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула ищут в метро

Станцию метро «Багджылар» в Стамбуле закрыли после появления информации о том, что на ней может находиться человек, устроивший нападение на стамбульский клуб «Рейна» в новогоднюю ночь.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкое телевидение, один из пассажиров узнал в прохожем напавшего на клуб. К станции метро и прилегающим районам направляются усиленные отряды полиции и спецназа.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность террориста, от рук которого в новогоднюю ночь погибли 39 человек, в том числе гражданка РФ. По данным Daily Sabah, нападавший оказался выходцем из Узбекистана Абдулгадиром Машариповым, также известным как Абу Мухаммед Хорасан.

Напомним, что ответственность за нападение на ночной клуб в Стамбуле взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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