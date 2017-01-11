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  • 11.01, 18:57

В Госдуме предложили отправлять золотую молодежь в ссылку

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В Госдуме предложили отправлять золотую молодежь в ссылку

В Госдуме предложили отправлять золотую молодежь в ссылку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в Уголовный кодекс новый вид наказания — ссылку. По его словам, наиболее эффективной эта мера будет в отношении представителей так называемой золотой молодежи, нарушающих закон.

Владимир Жириновский: «Мы внесем поправку: надо вводить новый вид наказания — ссылки, как было при царе. Из Москвы выслать лет на пять — для них это будет самый страшный вид наказания. Никаких арестов, ничего — высылка за пределы Москвы».

Как сообщает Regnum, Жириновский возмутился ситуацией с Марой Багдасарян, которая несколько раз попадала в скандальные истории из-за своего поведения на дорогах. По словам политика, Багдасарян уже популярнее Красной Шапочки. При этом кататься на машинах у нее здоровье есть, а «выполнять обязательные работы как меру наказания — она сразу больна», добавил Жириновский.

Ранее суд приговорил Мару Багдасарян к 595 часам обязательных исправительных работ в качестве дворника в московском районе Сокол за нарушение ПДД и неоплаченные штрафы. Однако девушка предоставила медицинские документы, запрещающие ей трудиться на улице. В результате обязанности дворника ей заменили офисной работой.

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