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  • 10.01, 15:41
Мара Багдасарян отрабатывает грехи в офисе и публикует голые фото в Сети. автомобили, задержание, суды, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мара Багдасарян отрабатывает грехи в офисе и публикует голые фото в Сети

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Мара Багдасарян отрабатывает грехи в офисе и публикует голые фото в Сети

Мара Багдасарян отрабатывает грехи в офисе и публикует голые фото в Сети

Мара Багдасарян отрабатывает грехи в офисе и публикует голые фото в Сети

    Скандальная гонщица Мара Багдасарян сегодня прибыла по указанному в судебном постановлении адресу и приступила к исправительным работам. В руки она должна была взять лопату и трудится дворником, однако, сославшись на плохое самочувствие, заняла место в офисе управляющей компании.

    Сейчас Мара Багдасарян перебирает бумаги: перекладывает документы в той последовательности, которая нужна работодателю. Суперважных контрактов ей, конечно, не доверили, но к квитанциям подпустили. Мара разбирает счета жильцов и составляет на них досье. Сегодня в 11 утра она официально приступила к исправительным работам в здании управляющей компании в районе «Сокол». Как рассказал НТВ представитель коммунальщиков, осужденная появилась без опоздания, приехав на своем Mercedes.

    В сутки Мара должна проводить на работе около четырех часов. Всего же за свои нарушения в области ПДД и неоплаченные штрафы, она обязана отработать 595 часов. То есть работать ей придется около четырех месяцев.

    Мара Багдасарян много раз попадала в поле зрение сотрудников дорожной полиции. В прошлом году она вместе с друзьями гоняла на Gelandewagen по центру Москвы и отсидела 10 суток за неповиновение полиции. Недавно девушка припарковалась на тротуаре на Ленинском проспекте, и ей был выписан штраф за парковку в неположенном месте. А на днях Мару остановили на Садовом кольце для проверки документов. Оказалось, что за девушкой до сих пор числятся больше 50 неоплаченных штрафов. Во время разговора с сотрудниками ДПС Мара сказала, что ей плохо. Девушке вызвали скорую и увезли в больницу. Но из медучреждения Мара скрылась.

    Впрочем, состояние здоровья Мары Багдасарян едва ли вызывает опасения. На днях она разместила на своей станице в социальной сети сразу несколько снимков, на которых продемонстрировала свое тело. На одной фотографии 23-летняя гонщица предстает топлес в солярии, а на другой и вовсе принимает душ.

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