Стритрейсершу Багдасарян госпитализировали во время задержания‍

В Москве сегодня полицейские попытались задержать участниу уличных «гонок на Гелендвагене» Мару Багдасарян. Однако стритрейсерше стало плохо, и вместо отделения полиции она отправилась на скорой в больницу.РИА Новости.
Мара Багдасарян получила скандальную известность как участница гонок «золотой молодежи» на Gelandewagen в мае 2016 года. Она со своими друзьями пыталась скрыться от полиции, грубо нарушая правила дорожного движения. В итоге гонщица получила 10 суток административного ареста.
приговорили к 24 дням административного ареста и обязательным работам. В декабре суд в Москве просит лишить Мару водительских прав, поскольку у стритрейсерши обнаружилась болезнь, из-за которой ей запрещено управлять автомобилем.
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