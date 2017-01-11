Песков о возможных санкциях США: надеемся, что здравый смысл возобладает

В Кремле рассчитывают, что Вашингтон откажется от санкционной риторики. Ведь возможные новые ограничения ударят не только по двусторонним отношениями между РФ и США, но и по глобальной экономике, в частности, по энергорынку.потерями для глобальной экономики, между тем российский энергетический сектор сумеет найти способы компенсировать ущерб.
Дмитрий Песков: «Не хотелось бы гипотетически рассуждать, пока речь идет о некой законодательной инициативе известных сенаторов. Безусловно, хочется надеяться, что здравый смысл возобладает и все-таки удастся выйти из пике санкционной риторики».
Тем не менее он признал, что санкции могут привести к определенным негативным последствиям для России, но за последние два года энергосектор РФ доказал, что «достаточно уверенно стоит на ногах».
Дмитрий Песков: «Нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор найдет соответствующие компенсационные меры, чтобы минимизировать возможный ущерб от подобных действий, если это будет реализовано».
Но пресс-секретарь надеется, что политики в Вашингтоне сумеют более трезво взглянуть на ситуацию.
Напомним, 10 сенаторов представили законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он будет утвержден в случае, если получит одобрение обеих палат конгресса и президента.
Комментарии