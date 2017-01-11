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  • 11.01, 12:53
Новые антироссийские санкции ударят по европейским и американским инвесторам. санкции, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Новые антироссийские санкции ударят по европейским и американским инвесторам

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Новые антироссийские санкции ударят по европейским и американским инвесторам

Новые антироссийские санкции ударят по европейским и американским инвесторам

    За девять дней до окончания президентского срока Барака Обамы американские сенаторы представили список новых санкций против России. По задумке авторов документа, ограничения нанесут ощутимый удар не только по экономике России, но и по тем, кто захочет сотрудничать с РФ в определенных отраслях.

    Говоря о духе законопроекта, один из его авторов сравнил кибератаки на серверы Демократической партии США, которые в Вашингтоне приписывают российским хакерам, с самыми трагическими событиями в истории Америки. Например, с нападением японцев на Перл-Харбор в 1941 году и терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

    Бен Кардин, сенатор США: «Сегодня мы объявляем, что вносим законопроект, который вводит дополнительные санкции против России в связи с ее деятельностью против интересов США. Действия хакеров были направлены на разрушение нашей избирательной системы и против одного из кандидатов в президенты США. Нас атаковали. Здесь больше нечего обсуждать».

    За «вредоносную активность России в киберпространстве» американские сенаторы предлагают ввести дополнительные ограничения. Согласно документу, под них попадают лица и компании, которые инвестируют в добычу полезных ископаемых на территории России. Санкции также коснутся тех, кто вкладывает деньги в строительство трубопроводов и гражданских ядерных объектов. Та же участь ждет тех, кто будет заниматься покупкой и продажей гособлигаций России и ее компаний или же примет участие в приватизации российских корпораций.

    Сенаторы вспомнили почти все, что может негативно сказаться на развитии российской экономики. Однако этот пакет санкций, как считают эксперты, скорее ударит по американским и европейским инвесторам.

    В свете последнего заявления главы Пентагона о том, что декабрьские санкции, которые напоследок ввел против России Барак Обама, это вовсе не конец, а начало ответа США на «деятельность российских хакеров», инициатива сенаторов выглядит апокалиптически, отмечает корреспондент НТВ Алексей Прокин.

    Для вступления этих ограничений в силу законопроект должны одобрить обе палаты Конгресса и президент. Представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил, что Барак Обама документ еще не видел.

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