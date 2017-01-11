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  • 11.01, 12:53

Семь человек пострадали при взрыве газа в саратовской многоэтажке

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Семь человек пострадали при взрыве газа в саратовской многоэтажке

Семь человек пострадали при взрыве газа в саратовской многоэтажке

Семь человек пострадали при взрыве газа в саратовской многоэтажке
  • Фото: 64saratov /vk.com

    • В результате взрыва газа в жилом доме в Саратове семь человек получили травмы.

    Ранее стало известно, что взрыв бытового газа произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова. В результате обрушились перекрытия между вторым и четвертым этажами.

    После того как прогремел взрыв, в здании вспыхнул пожар. Как сообщили «Интерфаксу» в Центральном региональном центре МЧС РФ, спасателям удалось справиться с огнем на месте взрыва.

    Из сообщения МЧС: «Пожар был ликвидирован в 12:10 мск, спасено 11 человек, семь человек пострадали, из них четверо госпитализированы, включая двоих детей, троим оказана помощь на месте».

    В ведомстве добавили, что жильцов дома эвакуировали, тушение пожара проводилось на площади 250 кв.м.

    Между тем источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в результате ЧП пострадали девять человек. ТАСС в свою очередь сообщает о 10 пострадавших при взрыве газа.

    Между тем источник в экстренных службах региона сообщил, что взрыв бытового газа не повредил несущих конструкций здания. По его словам, взрыв выбил стекла в подъезде, были повреждены перегородки в одной из квартир.

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