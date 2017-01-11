В жилом доме в Саратове произошел взрыв бытового газа

О ЧП сообщили в региональном МЧС. Взрыв произошел в одной из квартир шестиэтажного дома.ТАСС.
Газ взорвался в квартире, расположенной на третьем этаже в доме на Московском шоссе. После того как прогремел взрыв, в здании вспыхнул пожар. Спасателям удалось локализовать огонь на площади 250 квадратных метров — пламенем охвачены этажи с третьего по пятый.
В региональном управлении МЧС сообщили, что из дома было эвакуировано восемь человек. Всего сотрудники ведомства спасли 11 жильцов. Информация о пострадавших пока уточняется.
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