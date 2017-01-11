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  • 11.01, 12:53
В жилом доме в Саратове произошел взрыв бытового газа. Саратов, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В жилом доме в Саратове произошел взрыв бытового газа

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В жилом доме в Саратове произошел взрыв бытового газа

В жилом доме в Саратове произошел взрыв бытового газа

В жилом доме в Саратове произошел взрыв бытового газа
  • Фото: saratov-room.ru

    • О ЧП сообщили в региональном МЧС. Взрыв произошел в одной из квартир шестиэтажного дома.

    В Саратове в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа. В результате обрушились перекрытия между вторым и четвертым этажами, передает ТАСС.

    Газ взорвался в квартире, расположенной на третьем этаже в доме на Московском шоссе. После того как прогремел взрыв, в здании вспыхнул пожар. Спасателям удалось локализовать огонь на площади 250 квадратных метров — пламенем охвачены этажи с третьего по пятый.

    В региональном управлении МЧС сообщили, что из дома было эвакуировано восемь человек. Всего сотрудники ведомства спасли 11 жильцов. Информация о пострадавших пока уточняется.

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