Пожар на магистральном газопроводе близ Баку ликвидирован

В пригороде Баку ликвидирован третий за две недели пожар на магистральном газопроводе.на магистральном газопроводе Сангачальские главные установки — Казимагомед диаметром 1000 мм. Газопровод сразу был локализован, поступление газа в систему перенаправлено на альтернативную линию. Возгорание было ликвидировано через несколько часов, пострадавших нет, сообщили в МЧС Азербайджана.
Место последней аварии расположено недалеко от участков, где похожие инциденты произошли 27 декабря и 2 января. Госнефтекомпания Азербайджана тогда сообщила, что аварии были вызваны техногенными причинами.
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