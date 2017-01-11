Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.01, 09:51

Пожар на магистральном газопроводе близ Баку ликвидирован

комментировать

Пожар на магистральном газопроводе близ Баку ликвидирован

Пожар на магистральном газопроводе близ Баку ликвидирован

В пригороде Баку ликвидирован третий за две недели пожар на магистральном газопроводе.

Взрыв, за которым последовал пожар, произошел вечером 10 января на магистральном газопроводе Сангачальские главные установки — Казимагомед диаметром 1000 мм. Газопровод сразу был локализован, поступление газа в систему перенаправлено на альтернативную линию. Возгорание было ликвидировано через несколько часов, пострадавших нет, сообщили в МЧС Азербайджана.

Место последней аварии расположено недалеко от участков, где похожие инциденты произошли 27 декабря и 2 января. Госнефтекомпания Азербайджана тогда сообщила, что аварии были вызваны техногенными причинами.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru