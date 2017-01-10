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  • 11.01, 00:46

В пригороде Баку пылает взорвавшийся газопровод

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В пригороде Баку пылает взорвавшийся газопровод

В пригороде Баку пылает взорвавшийся газопровод

Возле столицы Азербайджана произошел взрыв на магистральном газопроводе, после этого вспыхнул пожар.

Мирвари Гахраманлы, председатель Комитета защиты прав нефтяников Азербайджана: «ЧП произошло вечером около 20:30 по местному времени, (19:30 по Москве). Место аварии расположено близко к территории, где ранее происходили взрывы».

Это происшествие стало уже третьей аналогичной аварией за последние 15 дней. В этом же районе 27 декабря и 2 января произошли несколько взрывов на газопроводе, которые также сопровождались пожарами, напоминает ТАСС.

Сообщение Госнефтекомпании Азербайджана: «Подача газа в магистраль сразу же была прекращена и перенаправлена на альтернативную линию. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы для населенных пунктов нет».

В ГНКАР заявили, что ведется расследование причин происшествия.

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