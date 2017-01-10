В пригороде Баку пылает взорвавшийся газопровод

Возле столицы Азербайджана произошел взрыв на магистральном газопроводе, после этого вспыхнул пожар.
Это происшествие стало уже третьей аналогичной аварией за последние 15 дней. В этом же районе 27 декабря и 2 января произошли несколько взрывов на газопроводе, которые также сопровождались пожарами, напоминает ТАСС.
Сообщение Госнефтекомпании Азербайджана: «Подача газа в магистраль сразу же была прекращена и перенаправлена на альтернативную линию. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы для населенных пунктов нет».
В ГНКАР заявили, что ведется расследование причин происшествия.
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