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  • 10.01, 15:41

Песков прокомментировал безвизовый режим Белоруссии с ЕС и США

2 комментария

Песков прокомментировал безвизовый режим Белоруссии с ЕС и США

Песков прокомментировал безвизовый режим Белоруссии с ЕС и США

Дмитрий Песков назвал решение Минска ввести пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран внутренним делом Белоруссии.

При этом пресс-секретарь президента РФ выразил уверенность в том, что все «необходимые режимы» были приняты во внимание в связи с решением о введении безвизового режима.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии, и, конечно, существует здесь аспект именно нашего Союзного государства, но мы убеждены, что здесь все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения».

Кроме того, Песков утвердительно ответил на вопрос о том, согласовывал ли Минск свои планы с Москвой, и отметил, что пока не готов сказать, подходит ли для России подобный формат безвизового режима.

Напомним, накануне Александр Лукашенко подписал указ о пятидневном безвизовом въезде для граждан 80 государств, в том числе США и стран Евросоюза. Им не нужно будет получать белорусские визы при пересечении границы в минском аэропорту.

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