Минск ждет от Евросоюза ответа на введение безвизового режима

В МИД Белоруссии рассчитывают, что стран, в отношении которых был введен пятидневный безвизовый режим, пойдут на встречные шаги.
Также дипломат объяснил, что граждане 80 стран смогут «просто прилететь в Белоруссию и получить здесь позитивные впечатления» на пять дней, так именно такой срок пребывания не предусматривает регистрацию иностранцев в органах внутренних дел страны.
Кроме того, Фисенко заявил, что Белоруссия будет придерживаться в визовом вопросе правила взаимности. То есть страна будет «открываться равно в той же степени, в какой другие страны открываются» для Белоруссии, передает ТАСС.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ о пятидневном безвизовом въезде для граждан 80 государств, в том числе США и стран Евросоюза. Им не нужно будет получать белорусские визы при пересечении границы в минском аэропорту.
Комментарии