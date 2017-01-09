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  • 09.01, 19:57

Минск ждет от Евросоюза ответа на введение безвизового режима

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Минск ждет от Евросоюза ответа на введение безвизового режима

Минск ждет от Евросоюза ответа на введение безвизового режима

В МИД Белоруссии рассчитывают, что стран, в отношении которых был введен пятидневный безвизовый режим, пойдут на встречные шаги.

В частности, как отметил начальник главного консульского управления белорусского МИД Игорь Фисенко, в Минске надеются, что «последуют какие-то встречные шаги в направлении развития контактов между Белоруссией и ЕС».

Также дипломат объяснил, что граждане 80 стран смогут «просто прилететь в Белоруссию и получить здесь позитивные впечатления» на пять дней, так именно такой срок пребывания не предусматривает регистрацию иностранцев в органах внутренних дел страны.

Кроме того, Фисенко заявил, что Белоруссия будет придерживаться в визовом вопросе правила взаимности. То есть страна будет «открываться равно в той же степени, в какой другие страны открываются» для Белоруссии, передает ТАСС.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ о пятидневном безвизовом въезде для граждан 80 государств, в том числе США и стран Евросоюза. Им не нужно будет получать белорусские визы при пересечении границы в минском аэропорту.

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