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  • 09.01, 18:27

Белоруссия отменила визы для граждан США и стран Евросоюза

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Белоруссия отменила визы для граждан США и стран Евросоюза

Белоруссия отменила визы для граждан США и стран Евросоюза

Александр Лукашенко подписал указ о пятидневном безвизовом въезде для граждан 80 государств.

Теперь гражданам 80 государств не нужно будет получать белорусские визы при пересечении границы в минском аэропорту.

Новые правила будут действовать для граждан 39 стран Европы, в том числе всего ЕС, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств. Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе паспорт, сумму в валюте или белорусских рублях, «эквивалентную не менее чем двум базовым величинам», а также страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро.

При этом безвизовый режим не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки — дипломатические, служебные и специальные паспорта во внимание приниматься не будут.

Как отметили в пресс-службе белорусского президента, указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

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