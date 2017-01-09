Белоруссия отменила визы для граждан США и стран Евросоюза

Александр Лукашенко подписал указ о пятидневном безвизовом въезде для граждан 80 государств.
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Новые правила будут действовать для граждан 39 стран Европы, в том числе всего ЕС, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств. Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе паспорт, сумму в валюте или белорусских рублях, «эквивалентную не менее чем двум базовым величинам», а также страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро.
При этом безвизовый режим не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки — дипломатические, служебные и специальные паспорта во внимание приниматься не будут.
Как отметили в пресс-службе белорусского президента, указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
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