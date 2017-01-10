Шойгу: Картер перепутал страну, говоря о нулевом вкладе РФ в борьбу с терроризмом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что глава Петагона Эштон Картер перепутал страну, когда говорил о нулевом вкладе в борьбу с терроризмом в Сирии.
Сергей Шойгу: «Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, „нулевую“ оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках».
Ранее Картер назвал «нулевым» вклад России в борьбу с террористами «Исламского государства» и отметил, что присутствие России в Сирии «лишь усиливает гражданскую войну». Картер также заявил, что «подход США к России должен быть жестким, но сбалансированным».
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