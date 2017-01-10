Украина из-за морозов почти удвоила отбор газа из хранилищ

Объем газа в украинских газохранилищах резко сократился
из-за ударивших в стране морозов. До конца отопительного сезона запасов может не хватить.
Допустимый отбор газа из хранилищ Украина начала превышать с 4 января. К 6 января объем отбора газа вырос до 100 млн кубометров в сутки. При том что, по подсчетам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отбор газа не должен превышать 50 млн кубометров в сутки, иначе газохранилища опустеют еще до конца отопительного сезона, который на Украине завершается 15 апреля.
В настоящее время украинские подземные хранилища заполнены на 37%, а температура воздуха в западных, северных и центральных областях, по прогнозам, в ближайшие дни упадет до 20–26 градусов мороза, сообщает ТАСС.
минимальные объемы газа, а отбор начала на 20 дней раньше, чем обычно. В связи с этим глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил опасения, что во время сильных морозов Украина может самовольно начать отбор топлива, предназначенного для европейских потребителей.
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