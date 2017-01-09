Без газа и Донбасса: что ждет Украину в 2017 году

Комитет спасения Украины намерен в международных судах добиться признания событий на Майдане государственным переворотом, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров. Он не исключил и создания правительства в изгнании. Тем временем на самой Украине с наступлением холодов обострился газовый вопрос.

Что ждет Украину в наступившем году — ответа на этот вопрос не знает никто. Как поведет себя в отношении Украины после вступления в должность новый американский президент? Как сложатся дальнейшие переговоры в нормандском формате с участием нового президента Франции? Продолжит ли Киев нарываться и рубить сук под собой в вопросе газового транзита, приносящего ему миллиардные доходы? На этом фоне обстоятельства и условия, необходимые для образования правительства в изгнании, по мнению Николая Азарова и его товарища Владимира Олейника, по иску которого в конце года суд в Москве признал события на Украине 2014 года государственным переворотом, вполне могут созреть, отмечает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев.Даже все наперед знающие украинские астрологи и экстрасенсы вынуждены колебаться между несколькими вариантами по Донбассу. Все останется как есть, Украина предпримет военную операцию и самый маловероятный — Кремль «сдаст» Донбасс. Тем не менее именно на нем настаивает не какой-нибудь экстрасенс, а заместитель министра по делам оккупированных территорий в украинском правительстве Георгий Тука, усмотревший в России активизацию неких популистских сил, считающих, что необходимо «отгородиться» от Донбасса. Поэтому, мол, Украине удастся реализовать свой сценарий возвращения территорий. Что это за популистские силы, одному Туке, наверное, известно.Помимо войны в Донбассе, просматривается и очередная газовая. Весь прошлый год Москва предупреждала Украину: зима грозит стать очень холодной, газа в ваших подземных хранилищах может не хватить. В результате назло москалям закачали газа меньше всего за всю историю. Сейчас из-за похолодания по сравнению с первыми числами января отбор газа из хранилищ увеличился в два раза, до 100 миллионов кубометров в сутки. Осталось уже менее 12 миллиардов кубов, при том что несколько миллиардов требуется для поддержания постоянного давления в трубе. «Газпром» уже предупредил, что согласно договору несанкционированный отбор транзитного газа может сразу может привести к прекращению поставок. «Нафтогаз Украины» даже тут находит повод обвинить Москву: мол, это провокация, «Газпрому» самому не хватит ресурсов для обогрева своих и на экспорт в Евросоюз — тогда крайними постараются сделать Украину.В надежде, что Запад их не оставит, украинские власти, судя по всему, будут делать и в наступившем году все, чтобы еще больше испортить отношения с Россией и не допустить ослабления международного давления на нее. Курс заведомо проигрышный. Ведь даже японцы десятилетия спустя начали понимать, что лучше разговаривать с Москвой по-доброму, если хочешь чего-то от нее добиться. В Киеве к этой истине, судя по всему, придут не скоро.Подробности — в репортаже.