Без газа и Донбасса: что ждет Украину в 2017 году

Комитет спасения Украины намерен в международных судах добиться признания событий на Майдане государственным переворотом, заявил украинский
экс-премьер Николай Азаров. Он не исключил и создания правительства в изгнании. Тем временем на самой Украине с наступлением холодов обострился газовый вопрос.
Даже все наперед знающие украинские астрологи и экстрасенсы вынуждены колебаться между несколькими вариантами по Донбассу. Все останется как есть, Украина предпримет военную операцию и самый маловероятный — Кремль «сдаст» Донбасс. Тем не менее именно на нем настаивает не какой-нибудь экстрасенс, а заместитель министра по делам оккупированных территорий в украинском правительстве Георгий Тука, усмотревший в России активизацию неких популистских сил, считающих, что необходимо «отгородиться» от Донбасса. Поэтому, мол, Украине удастся реализовать свой сценарий возвращения территорий. Что это за популистские силы, одному Туке, наверное, известно.
Помимо войны в Донбассе, просматривается и очередная газовая. Весь прошлый год Москва предупреждала Украину: зима грозит стать очень холодной, газа в ваших подземных хранилищах может не хватить. В результате назло москалям закачали газа меньше всего за всю историю. Сейчас из-за похолодания по сравнению с первыми числами января отбор газа из хранилищ увеличился в два раза, до 100 миллионов кубометров в сутки. Осталось уже менее 12 миллиардов кубов, при том что несколько миллиардов требуется для поддержания постоянного давления в трубе. «Газпром» уже предупредил, что согласно договору несанкционированный отбор транзитного газа может сразу может привести к прекращению поставок. «Нафтогаз Украины» даже тут находит повод обвинить Москву: мол, это провокация, «Газпрому» самому не хватит ресурсов для обогрева своих и на экспорт в Евросоюз — тогда крайними постараются сделать Украину.
В надежде, что Запад их не оставит, украинские власти, судя по всему, будут делать и в наступившем году все, чтобы еще больше испортить отношения с Россией и не допустить ослабления международного давления на нее. Курс заведомо проигрышный. Ведь даже японцы десятилетия спустя начали понимать, что лучше разговаривать с Москвой по-доброму, если хочешь чего-то от нее добиться. В Киеве к этой истине, судя по всему, придут не скоро.
Подробности — в репортаже.
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