В странах Европы растет число погибших от переохлаждения

Порадовать жителей Европы, охваченной выходящими за пределы нормы морозами, метеорологам пока нечем.Сильные снегопады продолжатся во многих районах страны. Во некоторых из них уже объявлен режим чрезвычайной ситуации. Много осадков ожидается в северных пригородах Афин. Особенно тяжелая ситуация складывается на островах.
«Красный» наивысший уровень опасности сохраняется и в Сербии. Там около сотни населенных пунктов заблокированы снежными заносами. Накануне, спасателям пришлось эвакуировать 120 человек и более 70 автомобилей.
А в Турции снег парализовал работу столичного аэропорта. Остановлено движение судов через Босфорский пролив. В целом, за несколько дней холодов, жертвами аномальной погоды в Европе стали почти 3 десятка человек.
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