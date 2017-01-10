Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.01, 08:05
В странах Европы растет число погибших от переохлаждения. Ватикан, Европа, Рим, США, бомжи, морозы, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В странах Европы растет число погибших от переохлаждения

комментировать

В странах Европы растет число погибших от переохлаждения

В странах Европы растет число погибших от переохлаждения

    Порадовать жителей Европы, охваченной выходящими за пределы нормы морозами, метеорологам пока нечем.

    Синоптики предупреждают, что некоторые страны Европы, например, Грецию, ждет ухудшение погоды. Сильные снегопады продолжатся во многих районах страны. Во некоторых из них уже объявлен режим чрезвычайной ситуации. Много осадков ожидается в северных пригородах Афин. Особенно тяжелая ситуация складывается на островах.

    «Красный» наивысший уровень опасности сохраняется и в Сербии. Там около сотни населенных пунктов заблокированы снежными заносами. Накануне, спасателям пришлось эвакуировать 120 человек и более 70 автомобилей.

    А в Турции снег парализовал работу столичного аэропорта. Остановлено движение судов через Босфорский пролив. В целом, за несколько дней холодов, жертвами аномальной погоды в Европе стали почти 3 десятка человек.

    Новости по теме

    Осень-зима 2016–2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru