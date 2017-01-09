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  • 09.01, 21:29
Европу сковало льдом и накрыло снегом. бомжи, Ватикан, Европа, морозы, Рим, смерть, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Европу сковало льдом и накрыло снегом

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Европу сковало льдом и накрыло снегом

Европу сковало льдом и накрыло снегом

Европу сковало льдом и накрыло снегом

    Страдали от аномальных морозов в эти дни и совсем не привычные к такому жители Европы.

    Хуже всего пришлось тем странам, которые не привыкли к холодам — Северная Европа чувствует себя спокойно. В Германии люди вышли покататься на лыжах и коньках, а белый медведь из Берлинского зоопарка наконец-то почувствовал себя как дома.

    Дунай начал замерзать — и Сербия остановила судоходство. Некоторые суда встали просто потому, что примерзли к берегу. В Румынии замерзают села, легкие домики скованы льдом, мерзнет домашний скот. Польша оказалась не готова к похолоданию: 10 человек погибли от холода только за последние сутки. В Турции снегопад, массовые отмены рейсов в аэропорту заснеженного Стамбула, закрыт для движения судов Босфорский пролив.

    В Черногории и Хорватии закрыты порты на Адриатике, на юге Италии выпал метровый слой снега. Итальянский водопад Мармаре — один из крупнейших в Европе — превращается в сосульки, начали замерзать знаменитые римские фонтаны. Все это описывается как нечто небывалое — при том, что это, конечно, не минус 40, а около минус 20.

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