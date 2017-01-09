Жители Европы страдают от аномальных морозов

В Европе
из-за аномальных морозов нарушено железнодорожное и паромное сообщение, закрыты крупные автострады. В результате переохлаждения погибли более 20 человек.
Сильные морозы стали причиной гибели более 20 человек в Италии, Болгарии, Чехии и Польше, в основном это бездомные. Папа Римский распорядился выдавать бездомным утепленные спальные мешки и круглосуточно не закрывать двери приютов. В Риме так холодно, что замерзли фонтаны. В Умбрии покрылся сосульками знаменитый Мраморный водопад. Почти во всех регионах Италии нарушено железнодорожное и паромное сообщение, закрыты крупные автострады.
Из-за гололедицы транспортный коллапс произошел и на дорогах Германии. На трассах Польши, Греции Румынии и Болгарии снежные заносы, очень много застрявших машин.
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