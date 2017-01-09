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  • 09.01, 07:49
Жители Европы страдают от аномальных морозов. Ватикан, Европа, Рим, США, бомжи, морозы, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жители Европы страдают от аномальных морозов

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Жители Европы страдают от аномальных морозов

Жители Европы страдают от аномальных морозов

Жители Европы страдают от аномальных морозов

    В Европе из-за аномальных морозов нарушено железнодорожное и паромное сообщение, закрыты крупные автострады. В результате переохлаждения погибли более 20 человек.

    Старый свет продолжает оставаться во власти холодов. Из-за низких температур на всей территории Сербии объявлен красный, высший уровень опасности. Более 100 населенных пунктов отрезаны от внешнего мира. Остановлено судоходство на Дунае.

    Сильные морозы стали причиной гибели более 20 человек в Италии, Болгарии, Чехии и Польше, в основном это бездомные. Папа Римский распорядился выдавать бездомным утепленные спальные мешки и круглосуточно не закрывать двери приютов. В Риме так холодно, что замерзли фонтаны. В Умбрии покрылся сосульками знаменитый Мраморный водопад. Почти во всех регионах Италии нарушено железнодорожное и паромное сообщение, закрыты крупные автострады.

    Из-за гололедицы транспортный коллапс произошел и на дорогах Германии. На трассах Польши, Греции Румынии и Болгарии снежные заносы, очень много застрявших машин.

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