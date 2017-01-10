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  • 10.01, 06:34

СМИ: Пентагон заявил об активизации сотрудничества в Сирии между пилотами РФ и США

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СМИ: Пентагон заявил об активизации сотрудничества в Сирии между пилотами РФ и США

СМИ: Пентагон заявил об активизации сотрудничества в Сирии между пилотами РФ и США

Как объяснили в Минобороны США, американские и российские военные активизируют координацию действий авиации двух стран, чтобы избежать возможных инцидентов в небе над Сирией.

Как пишет Wall Street Journal, пилоты ВВС США заявили об «опасных сближениях» с российскими истребителями в небе над Сирией.

Из текста статьи: «В настоящее время высокопоставленные сотрудники Пентагона вынуждены активизировать связи между военными двух стран. В соответствии с предложением, трехзвездные генералы Пентагона будут на регулярной основе обсуждать свои операции на Ближнем Востоке с российскими партнерами» .

В ВВС США выразили опасения, что любые авиаинциденты могут вызвать новый виток напряженности между Москвой и Вашингтоном в урегулировании сирийского конфликта.

Дэниэл Мэннинг, полковник ВВС США: «Когда разбивается самолет, по статистике, крушение скорее происходит из-за какой-либо механической неполадки, а не из-за того, что его кто-то сбил. Но при неясности обстановки и несогласованности действий во время войны люди будут склонны думать, что самолет упал из-за враждебных действий».

Причиной более тесной координации действий военных двух стран журналисты Wall Street Journal также считают возможное сближение позиций Вашингтона и России по урегулированию в Сирии после прихода к власти в США избранного президента Дональда Трампа.

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