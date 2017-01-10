Экипаж Сотникова победил в седьмом этапе ралли «Дакар»

Лучшее время в зачете грузовиков
ТАСС, спецучасток длиной 322 километра экипаж Дмитрия Сотникова преодолел за 1 час 41 минуту и 35 секунд.
ралли-марафона «Дакар» показал экипаж Дмитрия Сотникова из «КамАЗ-мастер».
Вторым финишировал голландец Тон ван Генугтен на Iveco, (+ 2 минуты 51 секунда). Третье место у экипажа аргентинского гонщика Федерико Вильягры (Iveco), отставание 3.37.
Экипаж Эдуарда Николаева («КамАЗ-мастер») финишировал седьмым (+7.59). Айрат Мардеев («КамАЗ-мастер») с результатом +8.05 стал восьмым (+8.05), а экипаж Антона Шибалова — девятым (+8.23).
В общем зачете грузовиков лидирует экипаж голландца Жерара де Роя (Iveco) — 15:52.07. Второе и третье места у («КамАЗ-мастер»): Дмитрий Сотников (+2.11), Эдуард Николаев (+5.57).
Ранее сообщалось, что российский гонщик Сергей Карякин, выступающий за Yamaha, выиграл седьмой этап ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов и возглавил общий зачет.
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