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  • 10.01, 02:01

Карякин выиграл очередной этап ралли «Дакар» в зачете квадроциклов

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Карякин выиграл очередной этап ралли «Дакар» в зачете квадроциклов

Карякин выиграл очередной этап ралли «Дакар» в зачете квадроциклов

Карякин выиграл очередной этап ралли «Дакар» в зачете квадроциклов
  • Фото: Сергей Карякин/ vk.com

    • Российский гонщик Сергей Карякин захватил лидерство в зачете квадрациклов ралли-марафона «Дакар».

    Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий за Yamaha, преодолел спецучасток длиной 161 км за 2 часа 32 минуты 49 секунд и выиграл седьмой этап ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов.

    Второе место занял французский гонщик Аксель Дютрье, также выступающий за Yamaha. Он отстал от Карякина на 2 минуты 59 секунд. Третье место у чилийского гонщика Игнасио Касале (Yamaha), который финишировал с отставанием 9 минут 36 секунд.

    После седьмого этапа Карякин возглавил общий зачет. Второе место занимает француз Симон Витс (Yamaha), на третьей строчке Аксель Дютрье.

    Напомним, 39-й ралли-рейд «Дакар» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии. Финиш гонки состоится в Буэнос-Айресе 14 января, напоминает ТАСС.

    Ранее гендиректор «КамАЗа» заявил, что организаторы ралли-марафона «Дакар» пытаются помешать российской команде одержать победу в зачете грузовиков. По словам Сергея Когогина, «организаторы делают все, чтобы создать условия по замене лидера в „Дакаре“ и пытаются с помощью изменения технических требований „загнать“ „КамАЗ“ в дополнительные затраты». «КамАЗ-мастер» является 13-кратным победителем гонки «Дакар».


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