Карякин выиграл очередной этап ралли «Дакар» в зачете квадроциклов

Российский гонщик Сергей Карякин захватил лидерство в зачете квадрациклов
ралли-марафона «Дакар».
Второе место занял французский гонщик Аксель Дютрье, также выступающий за Yamaha. Он отстал от Карякина на 2 минуты 59 секунд. Третье место у чилийского гонщика Игнасио Касале (Yamaha), который финишировал с отставанием 9 минут 36 секунд.
После седьмого этапа Карякин возглавил общий зачет. Второе место занимает француз Симон Витс (Yamaha), на третьей строчке Аксель Дютрье.
Напомним, 39-й ралли-рейд «Дакар» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии. Финиш гонки состоится в Буэнос-Айресе 14 января, напоминает ТАСС.
Ранее гендиректор «КамАЗа» заявил, что организаторы ралли-марафона «Дакар» пытаются помешать российской команде одержать победу в зачете грузовиков. По словам Сергея Когогина, «организаторы делают все, чтобы создать условия по замене лидера в „Дакаре“ и пытаются с помощью изменения технических требований „загнать“ „КамАЗ“ в дополнительные затраты». «КамАЗ-мастер» является 13-кратным победителем гонки «Дакар».
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