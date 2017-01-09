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  • 09.01, 13:53
В Москве за сутки потеплеет на 20 градусов. Москва, морозы, погодные аномалии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве за сутки потеплеет на 20 градусов

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В Москве за сутки потеплеет на 20 градусов

В Москве за сутки потеплеет на 20 градусов

    Из-за сильных морозов в некоторых регионах центральной России продлили школьные каникулы.

    Занятия отменили во Владимирской и Ярославской областях, а также на Урале. Длительный перерыв в учебе объявили в Перми — до 11 января. Власти Нижегородской и Костромской областей посоветовали родителям оставить детей дома. В Подмосковье минувшей ночью температура воздуха опустилась до минус 36. Но и это не предел.

    По прогнозам синоптиков, в Пермском крае столбик термометра в ближайшее время может показать 45 градусов ниже нуля, а в Коми опуститься до отметки минус 50 градусов. Похолодание обещают и жителям Дальнего Востока.

    В Москве сохраняется предпоследний, оранжевый уровень опасности. Сейчас в столице солнечно, минус 23. В Гидрометцентре сообщили, что уже через сутки в городе резко потеплеет — почти на 20 градусов. Водителей просят соблюдать осторожность: на дорогах возможна гололедица.

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