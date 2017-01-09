В Москве за сутки потеплеет на 20 градусов

Из-за сильных морозов в некоторых регионах центральной России продлили школьные каникулы.
По прогнозам синоптиков, в Пермском крае столбик термометра в ближайшее время может показать 45 градусов ниже нуля, а в Коми опуститься до отметки минус 50 градусов. Похолодание обещают и жителям Дальнего Востока.
В Москве сохраняется предпоследний, оранжевый уровень опасности. Сейчас в столице солнечно, минус 23. В Гидрометцентре сообщили, что уже через сутки в городе резко потеплеет — почти на 20 градусов. Водителей просят соблюдать осторожность: на дорогах возможна гололедица.
Комментарии