В Москве за сутки потеплеет на 20 градусов

Из-за сильных морозов в некоторых регионах центральной России продлили школьные каникулы.

Занятия отменили во Владимирской и Ярославской областях, а также на Урале. Длительный перерыв в учебе объявили в Перми — до 11 января. Власти Нижегородской и Костромской областей посоветовали родителям оставить детей дома. В Подмосковье минувшей ночью температура воздуха опустилась до минус 36. Но и это не предел.По прогнозам синоптиков, в Пермском крае столбик термометра в ближайшее время может показать 45 градусов ниже нуля, а в Коми опуститься до отметки минус 50 градусов. Похолодание обещают и жителям Дальнего Востока.В Москве сохраняется предпоследний, оранжевый уровень опасности. Сейчас в столице солнечно, минус 23. В Гидрометцентре сообщили, что уже через сутки в городе резко потеплеет — почти на 20 градусов. Водителей просят соблюдать осторожность: на дорогах возможна гололедица.