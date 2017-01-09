В Москве и области развернуты пункты обогрева для бездомных

Арктические морозы не покидают Центральную Россию.«оранжевый» уровень опасности, связанный с погодными условиями. Температура воздуха в некоторых районах уже опускалась до минус 36 градусов.
В подмосковном Красногорске дважды за сутки происходили сбои в работе котельных. Жители десятков многоэтажек это сразу почувствовали, когда температура в квартирах снизилась до плюс 12 градусов. В настоящее время последствия коммунальных аварий уже устранены.
В Москве из-за холодов отменены около 40 авиарейсов, более 70 задерживаются. На улицах города развернуты мобильные пункты обогрева, предназначенные, в первую очередь, для бездомных. Социальные работники и специалисты МЧС организовали в пунктах обогрева круглосуточную раздачу горячего чая.
По прогнозам синоптиков, уже завтра в Москве начнется потепление. Аномальные холода переместятся в другие регионы. Температура до минус 40 градусов опустится в Нижегородской области и Пермском крае. А в Республике Коми может похолодать и до минус 50. Минобразования Нижегородской области рекомендовало родителям оставить детей дома. По крайней мере, на одни сутки продлеваются каникулы для школьников Владимирской и Ярославской областей. Власти Костромы предложили родителям решить самостоятельно, отправлять ли детей в школы, исходя из текущей температуры. В Москве, Калуге и Рязани школы работают в обычном режиме.
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