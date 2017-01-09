Поющий «Ла-Ла Ленд» стал рекордсменом «Золотого глобуса»

Настоящий триумфатором премии «Золотой глобус» стал музыкальный фильм
«Ла-Ла Ленд».
Таким образом, мюзикл «Ла-Ла Ленд», в котором рассказывается история взаимоотношений начинающей актрисы и джазового музыканта, установил новый рекорд «Золотого глобуса». Ранее достижение принадлежало фильмам «Пролетая над гнездом кукушки» и «Полуночный экспресс» — каждый из них собрал по шесть премий.
Напомним, 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в Лос-Анджелесе. Награды ежегодно присуждает Ассоциация иностранных журналистов за заслуги в области кино и телевидения. По значимости в США «Золотой глобус» уступает лишь «Оскару».
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