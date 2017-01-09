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  • 09.01, 12:22

Поющий «Ла-Ла Ленд» стал рекордсменом «Золотого глобуса»

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Поющий «Ла-Ла Ленд» стал рекордсменом «Золотого глобуса»

Поющий <nobr>«Ла-Ла</nobr> Ленд» стал рекордсменом «Золотого глобуса»

Настоящий триумфатором премии «Золотой глобус» стал музыкальный фильм «Ла-Ла Ленд».

Мюзикл Дэмьена Шазелла собрал сразу семь наград, в том числе за режиссуру, сценарий, лучшую комедию/мюзикл, оригинальную музыку (композитор Джастин Гурвич) и заглавную композицию (City of Stars). Кроме того, наградами отмечены исполнители главных ролей Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Таким образом, мюзикл «Ла-Ла Ленд», в котором рассказывается история взаимоотношений начинающей актрисы и джазового музыканта, установил новый рекорд «Золотого глобуса». Ранее достижение принадлежало фильмам «Пролетая над гнездом кукушки» и «Полуночный экспресс» — каждый из них собрал по шесть премий.

Ранее стало известно, что награду в категории «Лучшая драма» получила лента «Лунный свет», лучшим полнометражным анимационным фильмом назвали «Зверополис», а лучшим фильмом на иностранном языке — картину «Она».

Напомним, 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в Лос-Анджелесе. Награды ежегодно присуждает Ассоциация иностранных журналистов за заслуги в области кино и телевидения. По значимости в США «Золотой глобус» уступает лишь «Оскару».

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