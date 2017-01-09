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  • 09.01, 09:20
В Лос-Анджелесе проходит 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Золотой глобус, кино, награды и премии, сериалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Лос-Анджелесе проходит 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус»

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В <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> проходит <nobr>74-я</nobr> церемония вручения премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе проходит 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус»

В <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> проходит <nobr>74-я</nobr> церемония вручения премии «Золотой глобус»
  • Фото Associated Press © 2017, Paul Drinkwater

    • В Лос-Анджелесе сегодня проходит 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус», ежегодно она присуждается Ассоциацией иностранных журналистов за заслуги в области кино и телевидения и по значимости в США уступает лишь «Оскару».

    Номинантов премии объявили в декабре прошлого года, всего более 20 категорий. Сегодня озвучивают первые итоги.

    Канадский актер Райан Гослинг получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» за роль в «Ла-Ла Ленд». Лучшей актрисой в этой же категории стала Эмма Стоун, она тоже сыграла в «Ла-Ла-Ленд». Мюзикл также завоевал «глобус» в категории «Лучший комедийный или музыкальный фильм». Картина «Лунный свет» Барри Дженкинса завоевала награду в категории «Лучшая драма».

    Лучшим драматическим сериалом признали историю о британской королевской семье «Корона», британская киноактриса Клэр Фой получила «Глобус» за исполнение в этом фильме роли молодой Елизаветы II.

    Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина «Она», а французская исполнительница Изабель Юппер, сыгравшая главную роль, получила награду в номинации «Лучшая актриса драматического фильма». В этой категории были представлены работы российских мастеров кино «Рай» Андрея Кончаловского, «Ученик» Кирилла Серебренникова и «Мой убийца» Костаса Марсана, но они не вошли в число претендентов, сообщает «Интерфакс».

    Лучшим полнометражным анимационным фильмом назвали «Зверополис».

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