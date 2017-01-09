Экс-премьер Украины Азаров допустил создание правительства в изгнании‍

Председатель «Комитета спасения Украины»,
экс-премьер страны Николай Азаров заявил, что решение московского суда о признании событий 2014 года на Майдане госпереворотом имеет большое значение и позволит комитету обратиться в международные инстанции.
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Кроме того, в интервью «Известиям» политик не исключил возможности создания правительства в изгнании, если в стране сложатся необходимые для этого предпосылки.
Николай Азаров: «Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего эти условия должны созреть на самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия».
Напомним, 27 декабря Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании смены власти на Украине в 2014 году государственным переворотом. В решении суда также подчеркивается, что поддержка США и ЕС госпереворота на Украине вызвала раскол в обществе и привела к вооруженному конфликту. Кроме этого, суд отметил, что на смену власти на Украине повлияли вооруженные националистические группировки.
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