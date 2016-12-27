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  • 27.12, 15:11
Суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотом. Украина, Янукович, перевороты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотом

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Суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотом

Суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотом

    В ходе рассмотрения иска судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и Службой безопасности страны. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают происходившие в Киеве в 2014 году события как антиконституционный и государственный переворот.

    Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании смены власти на Украине в 2014 году государственным переворотом.

    Судья: «Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле».

    Судья допросила свидетелей по делу. Бывшие высокопоставленные украинские чиновники привели в суде факты, доказывающие госпереворот, сообщает РИА Новости.

    Так, например, они рассказали, что Евросоюз угрожал сменой власти на Украине в случае отказа подписать соглашение с ЕС об ассоциации. Экс-глава СБ Украины Александр Якеменко заявил, что всеми событиями на майдане Незалежности (площади Независимости) руководили официальные лица США.

    По словам свидетелей, на Майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши. Экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев заявил, что «снайперы на Майдане были организованы отдельными представителями из Грузии, были снайперы из Прибалтики, мы ловили таких с оружием».

    Ранее в суде в качестве заинтересованного лица был допрошен бывший президент Украины Виктор Янукович. По словам экс-президента Украины, 22 февраля 2014 года, когда он еще находился на территории страны и был готов подписать законопроекты, принятые Радой в рамках соглашений с оппозицией, депутаты приняли постановление о самоустранении главы государства от выполнения конституционных полномочий. Кроме того, Конституцию грубо нарушили и страны ЕС — гаранты соглашения между властью и оппозицией, позже они ввели против лидера Украины санкции, назвав при этом Януковича «бывшим президентом».

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