Суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотом

В ходе рассмотрения иска судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и Службой безопасности страны. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают происходившие в Киеве в 2014 году события как антиконституционный и государственный переворот.
Судья: «Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле».
Судья допросила свидетелей по делу. Бывшие высокопоставленные украинские чиновники привели в суде факты, доказывающие госпереворот, сообщает РИА Новости.
Так, например, они рассказали, что Евросоюз угрожал сменой власти на Украине в случае отказа подписать соглашение с ЕС об ассоциации. Экс-глава СБ Украины Александр Якеменко заявил, что всеми событиями на майдане Незалежности (площади Независимости) руководили официальные лица США.
По словам свидетелей, на Майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши. Экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев заявил, что «снайперы на Майдане были организованы отдельными представителями из Грузии, были снайперы из Прибалтики, мы ловили таких с оружием».
допрошен бывший президент Украины Виктор Янукович. По словам экс-президента Украины, 22 февраля 2014 года, когда он еще находился на территории страны и был готов подписать законопроекты, принятые Радой в рамках соглашений с оппозицией, депутаты приняли постановление о самоустранении главы государства от выполнения конституционных полномочий. Кроме того, Конституцию грубо нарушили и страны ЕС — гаранты соглашения между властью и оппозицией, позже они ввели против лидера Украины санкции, назвав при этом Януковича «бывшим президентом».
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