Асад подтвердил готовность к переговорам по Сирии в Астане

Президент Сирии Башар Асад подтвердил готовность к переговорам в Астане. Сирийский лидер отметил, что никаких ограничений со стороны Дамаска для диалога нет.SANA.
Башар Асад: «Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация для этой конференции готова ехать, когда будет установлено время конференции. Мы готовы вести переговоры по всем вопросам. Ограничений в переговорах нет».
Президент Сирии также заявил, что допускает возможность обсуждения во время переговоров вопроса о референдуме по конституции Сирии.
Башар Асад: «Моя позиция (в качестве президента) связана с конституцией. Поэтому, если они захотят обсудить этот вопрос, они должны будут обсудить конституцию. Конституция не принадлежит правительству или президенту, или оппозиции. Она должна принадлежать сирийскому народу, поэтому для любой конституции нужен референдум. Это один из вопросов, который может быть обсужден на встрече».
начать мирные переговоры. Российский лидер также заявлял, что договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в столице Кахахстана Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку в Астане.
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