Переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры в Астане по урегулированию в Сирии пройдут 23 января, сообщает Bloomberg.

Глава турецкого МИД до этого сообщил, что эксперты из России посетят Турцию 9–10 января для обсуждения подготовки переговоров по Сирии.Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Были подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Российский лидер заявлял, что договорился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, эта площадка может дополнять женевские переговоры.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.В канун Нового года Совбез ООН единогласно одобрил российскую резолюцию по перемирию в Сирии. Страны-участницы выразили надежду, что Россия и Турция смогут добиться соблюдения режима перемирия. Как подчеркнул сегодня глава МИД Турции, сейчас в Сирии фиксируются факты нарушения мирных договоренностей и что за этим «стоят боевики „Хезболлы“, шиитские группировки и силы режима Башара Асада». Мевлют Чавушоглу предупредил, что переговоры по сирийскому урегулированию могут не состояться, если нарушения продолжатся.