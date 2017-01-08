Власти Подмосковья опровергли информацию о ЧС в Красногорске

В Красногорске не вводился режим чрезвычайной ситуации
о введении режима ЧС. Однако в министерстве ЖКХ Подмосковья позже объяснили, что это не совсем так.
из-за аварии на котельной, заявили в министерстве ЖКХ Московской области.
Из сообщения министерства ЖКХ Московской области: «Учитывая, что ранее существовала опасность оставить жителей 84 многоквартирных домов Красногорска (около 10 тысяч жителей) без тепла, то глава района предполагал введение режима чрезвычайной ситуации, однако после обследования и выяснения всех обстоятельств, стало очевидно, что подача теплоносителя котельной не прерывалась, циркуляция тепла в жилых домах осуществлялась».
Также в пресс-релизе уточняется, что сегодня утром в результате сбоя на котельной Красногорского завода имени Зверева из строя вышли продувочные линии котлов и сетевой насос, из-за чего были снижены параметры теплоснабжения в 84 многоквартирных домах. Температура в них опускалась до 12–15 градусов. Однако уже сейчас два котла работают, а в ближайшее время будет запущен на полную мощность и третий котел.
пришли аномальные морозы. Во многих городах продлеваются каникулы для детей. В Москве школы завтра будут работать в обычном режиме. В столице, а также в Костромской области сегодня действует оранжевый уровень опасности. Аэропорты Шереметьево и Домодедово отменили десятки рейсов. Минувшей ночью в Москве было по области до минус 36. Однако уже завтра сильные морозы отступят, а к выходным температура воздуха превысит норму.
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