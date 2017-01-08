Синоптики предсказали плюсовую температуру в Москве на следующих выходных

«Ледниковый период» в столичном регионе, если верить прогнозам синоптиков, заканчивается. Потепление начнется уже в понедельник, а к выходным температура воздуха превысит норму.вернется к нормальным значениям, а во второй половине недели даже превысит их, приводит ТАСС слова представителя Гидрометцентра.
По предварительным данным, в пятницу, 13 января, днем будет от 3 до 8 градусов ниже нуля, а ночью — 6–11 градусов мороза. В субботу, 14 января, ночью ожидается от минус 5 до нуля, а днем — от минус 3 до плюс 2.
переживает аномальные холода. Минувшей ночью в Москве было до 25–29 градусов мороза. Холоднее всего ночь была на западе и севере Подмосковья. Так, в городе Клин зафиксировали минус 36,2 градуса. Средняя суточная температура оказалась на 15–18 градусов ниже климатической нормы.
Сегодня днем в Москве и области ожидается 23–28 градусов мороза.
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