#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ветер северный
Ветер северный 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.01, 13:37

Синоптики предсказали плюсовую температуру в Москве на следующих выходных

2 комментария

Синоптики предсказали плюсовую температуру в Москве на следующих выходных

Синоптики предсказали плюсовую температуру в Москве на следующих выходных

«Ледниковый период» в столичном регионе, если верить прогнозам синоптиков, заканчивается. Потепление начнется уже в понедельник, а к выходным температура воздуха превысит норму.

Температура воздуха уже к середине недели вернется к нормальным значениям, а во второй половине недели даже превысит их, приводит ТАСС слова представителя Гидрометцентра.

По предварительным данным, в пятницу, 13 января, днем будет от 3 до 8 градусов ниже нуля, а ночью — 6–11 градусов мороза. В субботу, 14 января, ночью ожидается от минус 5 до нуля, а днем — от минус 3 до плюс 2.

В последние дни столичный регион переживает аномальные холода. Минувшей ночью в Москве было до 25–29 градусов мороза. Холоднее всего ночь была на западе и севере Подмосковья. Так, в городе Клин зафиксировали минус 36,2 градуса. Средняя суточная температура оказалась на 15–18 градусов ниже климатической нормы.

Сегодня днем в Москве и области ожидается 23–28 градусов мороза.

Новости по теме

Осень-зима 2016–2017

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru