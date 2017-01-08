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  • 08.01, 09:04
В Москве решили не отменять велопарад в минус 30. Москва, велоспорт, морозы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве решили не отменять велопарад в минус 30

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В Москве решили не отменять велопарад в минус 30

В Москве решили не отменять велопарад в минус 30

    Жители центральной России сегодня вновь стараются лишний раз не выходить их дома и безуспешно пытаются завести свои машины.

    Рекордные морозы, навеянные арктическим циклоном, не отступают. Во многих регионах объявлен предпоследний «оранжевый» уровень опасности. На Урале и в Ханты-Мансийском автономном округе сохраняется температура до минус 40. В Пензенской области синоптики прогнозируют снежную бурю — действует штормовое предупреждение. Сильный гололед и метель обещают и в Крыму.

    В Москве на термометрах леденящие душу цифры — почти минус 30. В аэропортах отменили десятки рейсов, службы воздушных гаваней перешли на усиленный режим работы и запаслись реагентами, которыми круглосуточно обрабатывают самолеты и полосы.

    Под угрозой даже оказался первый в году велопарад, который должен сегодня пройти в Москве. Мероприятие, в котором собирались принять участие около 5 тысяч человек, предлагали перенесли на более теплый день. В итоге заезд решили не отменять, но в департаменте транспорта попросили не участвовать пожилых людей и семьи с детьми. Движение в центре на время велопарада будет частично перекрыто.

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