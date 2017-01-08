В Москве решили не отменять велопарад в минус 30

Жители центральной России сегодня вновь стараются лишний раз не выходить их дома и безуспешно пытаются завести свои машины.
В Москве на термометрах леденящие душу цифры — почти минус 30. В аэропортах отменили десятки рейсов, службы воздушных гаваней перешли на усиленный режим работы и запаслись реагентами, которыми круглосуточно обрабатывают самолеты и полосы.
Под угрозой даже оказался первый в году велопарад, который должен сегодня пройти в Москве. Мероприятие, в котором собирались принять участие около 5 тысяч человек, предлагали перенесли на более теплый день. В итоге заезд решили не отменять, но в департаменте транспорта попросили не участвовать пожилых людей и семьи с детьми. Движение в центре на время велопарада будет частично перекрыто.
Комментарии