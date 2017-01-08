Устроивших стрельбу в Москве дагестанцев задержали до 10 января

Тверской суд Москвы продлил срок задержания участникам стрельбы из автомата на одной из улиц в центре Москвы.РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, срок задержания уроженцев Махачкалы Омара Омарова и Ислама Муртазалиева продлен до 10 января. Сообщается, что материалы дела и ходатайство об аресте задержанных было направлено в суд в воскресенье, однако рассматриваться они будут только во вторник.
устроил стрельбу из автомата в центре города. Происходящее снималось на видео, которое позже было выложено в интернет. На допросе задержанный признался, что открыл стрельбу не из хулиганских побуждений, а чтобы развлечься в новогоднюю ночь.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Наказание по этому обвинению предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.
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