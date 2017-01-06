Устроивший стрельбу в Москве дагестанец рассказал, что хотел развлечься

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в стрельбе из автомата в центре столицы.
Сам задержанный признался, что начал стрелять не из хулиганских побуждений, а чтобы развлечься в новогоднюю ночь.
Подозреваемый: «Был Новый год, и была игрушка охлажденная, звук издает. Стрельба в воздух, вместе с салютом-малютом. Я не понимал, что такое может произойти. Взял и выстрелил в воздух, да».
задержали мужчину, который перед камерой стрелял из предмета, похожего на автоматическое оружие. Задержанный оказался уроженцем Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву на заработки и жил в одном из московских хостелов.
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