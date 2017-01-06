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  • 06.01, 11:33
Полиция изучает видео стрельбы из Калашникова в центре Москвы. Москва, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полиция изучает видео стрельбы из Калашникова в центре Москвы

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Полиция изучает видео стрельбы из Калашникова в центре Москвы

Полиция изучает видео стрельбы из Калашникова в центре Москвы

Полиция изучает видео стрельбы из Калашникова в центре Москвы

    Московская полиция начала проверку по факту появления в Интернете видео, на котором запечатлено, как неизвестный стреляет в воздух, предположительно, из автомата Калашникова.

    Видеозапись появилась в социальной сети Instagram. По предварительным данным, ее опубликовал один из друзей стрелка. На видео молодой мужчина достает из багажника внедорожника оружие, похожее на автомат Калашникова, и производит несколько выстрелов в воздух, после чего слышны крики людей.

    На записи запечатлены три человека. При этом они говорят, что находятся в центре Москвы.

    В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве ТАСС уточнили, что стрельба, предположительно, велась специальными имитационными боеприпасами из макета автомата.

    Добавим, что накануне в Ставрополе задержали девять человек, которые 2 января, по данным полиции, ради забавы стреляли из автомата Калашникова светошумовыми патронами.

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