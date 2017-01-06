Полиция изучает видео стрельбы из Калашникова в центре Москвы

Московская полиция начала проверку по факту появления в Интернете видео, на котором запечатлено, как неизвестный стреляет в воздух, предположительно, из автомата Калашникова.
На записи запечатлены три человека. При этом они говорят, что находятся в центре Москвы.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве ТАСС уточнили, что стрельба, предположительно, велась специальными имитационными боеприпасами из макета автомата.
Добавим, что накануне в Ставрополе задержали девять человек, которые 2 января, по данным полиции, ради забавы стреляли из автомата Калашникова светошумовыми патронами.
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